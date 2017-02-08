الأمم المتحدة قلقة من تدفق المهاجرين إلى اليمن رغم الصراع

صرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن "المهربين قادوا عشرات الآلاف من المهاجرين إلى اليمن، رغم الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ عامين".



ووصل نحو 117 ألف شخص من أفريقيا إلى سواحل اليمن العام الماضي في أمل بائس لتحقيق مستقبل أفضل هناك.



وأطلقت المفوضية، اليوم الثلاثاء، حملة إعلامية بمساعدة موسيقيين مشهورين من كل من الصومال وإثيوبيا ومصر لتحذير المهاجرين المحتملين من الوضع في اليمن.



وقال مدير عمليات المفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمين عوض، إن "نحو 19 مليون شخص في اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية".

